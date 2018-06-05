У Facebook українців запитують, чи потрібен «Марш рівності» в Україні

На офіційній сторінці Центру інформації Української Православної Церкви у Facebook розпочалось опитування користувачів соцмережі з приводу проведення у столиці «Маршу рівності».

Кожен охочий може висловити свою думку, відповідаючи «так» чи «ні» на питання «Чи є необхідність проводити «Марш рівності» в Україні?». Також є можливість дати розгорнуту відповідь на це питання у коментарях під опитуванням.

У Києві 17 червня представники ЛГБТ вчетверте планують пройти «Маршем рівності». Організатори гей-параду очікують близько 5 тисяч учасників.

Нагадаємо, минулого року, попри звернення Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія до представників влади з проханням не допустити проведення «Маршу рівності», він все ж відбувся у столиці.