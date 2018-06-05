Сенцов все ж вирішив погодитися на зустріч із архієпископом УПЦ КП

Український політв'язень Олег Сенцов, який оголосив голодування у російській колонії, вирішив погодитися на зустріч із архієпископом УПЦ КП Кліментом.

Про це повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан.

"Підсумок. Олег все-таки погодився на зустріч з Кліментом", - написала вона у Facebook.

У заяві Сенцова, оприлюдненій на сайті "Голос Криму", йдеться, що у нього несподівано виникла необхідність сповідатися, і він просить допустити до нього Климента.