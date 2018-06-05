Сенцов все ж вирішив погодитися на зустріч із архієпископом УПЦ КП
01:20, 05 червня 2018Суспільство
4005 0
Український політв'язень Олег Сенцов, який оголосив голодування у російській колонії, вирішив погодитися на зустріч із архієпископом УПЦ КП Кліментом.
Про це повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан.
"Підсумок. Олег все-таки погодився на зустріч з Кліментом", - написала вона у Facebook.
У заяві Сенцова, оприлюдненій на сайті "Голос Криму", йдеться, що у нього несподівано виникла необхідність сповідатися, і він просить допустити до нього Климента.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter