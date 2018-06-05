Рідні Сенцова обурені нав'язливим бажанням архиєпископа УПЦ КП зустрітися з ним у колонії

Політв'язень Олег Сенцов відмовився від зустрічі з архієпископом Сімферопольським і Кримським УПЦ КП Климентом.

Про це повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан в Facebook, повідомляє liga.net.

На сайті УПЦ КП повідомляється, що глава УПЦ КП Філарет підписав лист до начальника колонії, в якому просить надати можливість архієпископу зустрітися з Сенцовым "для виконання пастирських обов'язків".

Климент відбув на російський Ямал, де знаходиться колонія, в якій міститься режисер, повідомили в УПЦ КП.

Разом з тим, за словами сестри Сенцова, з представниками УПЦ була домовленість про те, що перед поїздкою архієпископа вона уточнить у брата, чи він хоче цієї зустрічі.

"Все-таки Олег не є прихильником релігії, причому будь-якої. Питається, навіщо потрібні були ці домовленості?" – пише Каплан.