Рідні Сенцова обурені нав'язливим бажанням архиєпископа УПЦ КП зустрітися з ним у колонії
00:17, 05 червня 2018Суспільство
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Олег Сенцов Фото: скріншот
Політв'язень Олег Сенцов відмовився від зустрічі з архієпископом Сімферопольським і Кримським УПЦ КП Климентом.
Про це повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан в Facebook, повідомляє liga.net.
На сайті УПЦ КП повідомляється, що глава УПЦ КП Філарет підписав лист до начальника колонії, в якому просить надати можливість архієпископу зустрітися з Сенцовым "для виконання пастирських обов'язків".
Климент відбув на російський Ямал, де знаходиться колонія, в якій міститься режисер, повідомили в УПЦ КП.
Разом з тим, за словами сестри Сенцова, з представниками УПЦ була домовленість про те, що перед поїздкою архієпископа вона уточнить у брата, чи він хоче цієї зустрічі.
"Все-таки Олег не є прихильником релігії, причому будь-якої. Питається, навіщо потрібні були ці домовленості?" – пише Каплан.
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