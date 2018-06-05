Про вплив Афону на культуру Київської Русі говорили на форумі в Києво-Печерському заповіднику

Питання впливу афонського давньоруського чернецтва на формування духовності та культури Київської Русі розглянули на міжнародній конференції «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії», яка відбулася в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Робота конференції тривала п’ять днів, з 29 травня по 2 червня. Окрім Києва, виїзні секційні засідання пройшли також в Вишгороді, Чернігові та Ніжині.

Всього в рамках роботи конференції відбулося сім тематичних секційних засідань: «Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: Інтердисциплінарне дослідження»; «Україна і Балкани: міжкультурні зв’язки (до 1030-річчя Хрещення Русі”) »;« Археологічні дослідження пам’яток церковної старовини»; «Церковна археологія Лівобережної України»;«Дослідження і збереження християнських пам’ятників: теорія і практика»; «Письмові джерела з історії християнської церкви: виявлення, дослідження, збереження»; «Християнська церква в XIX – початку ХХ ст.: джерела, історія та історіографія». Остання секція була проведена в Київській духовній академії і семінарії УПЦ.

Організаторами конференції виступили Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центральний державний історичний архів України, Київська духовна академія і семінарія УПЦ, Інститут історії Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща) та ін.