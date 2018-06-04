Українці продовжують обговорювати тему створення Єдиної Помісної Церкви - думки в Фейсбук

Центр інформації Української Православної Церкви продовжує вивчати громадську думку з питання створення в країні Єдиної Помісної Церкви.

Станом на 4 червня, майже через три тижні після початку опитування, розміщеного на офіційній сторінці Центру інформації УПЦ у Фейсбук, більшість учасників все ще не поділяють ініціативу Президента України щодо надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні.

На питання «Чи об'єднає український народ створення єдиної помісної церкви?» відреагували негативно 826 людини, ствердно відповіли 107 осіб. При цьому багато висловили свою позицію в коментарях.

Світлана Кравчук пише: «Звичайно, ні. Церква у нас поза політикою. Яке відношення має гарант держави до релігії?!».

Висловлюють свою точку зору й представники духовенства.

Архімандрит Веніамін вважає: «Кожен має займатися своєю справою. Кухарка не може керувати країною, а президент не може управляти Церквою. Цілком і повністю доля Церкви лежить у руках її Голови - Бога, але ніяк не в руках політиків!».

«Людина має відійти в бік і дати вирішити проблему Самому Богу, інакше нас чекають як мінімум дві небезпеки - чесні й відкриті люди можуть самі піти в новий розкол, а релігійні безбожники-політики увійдуть у наші ряди зі всіма витікаючими звідси наслідками...», - міркує Сергій Аракелов.

«Президент нехай вирішує інші проблеми зубожілого українського народу. Людям у душу не можна лізти, це святе й сокровенне. Душа належить Господу Богу, а не президенту чи ВРУ, ні Філарету, ні Варфоломію», - впевнена Надія Бубовенко.

«Ніколи... Це тільки більше розділить. Там, де немає миру та єдності в питаннях - не варто намагатися напором вирішувати їх. Потрібен час. Багато хто приміряють світські мірки ЕПЦ для України, а духовною думкою не обтяжують себе. Не буде з цього добра!», - впевнена Олена Оле.

Ольга Іванчов закликає прислухатися до голосу розуму. «Так склалося, що країна наша – багатонаціональна, ми маємо кілька конфесій! І жили ми дружно, бо поважали один одного, і надалі так і буде, бо ми розумні люди. Хтось хоче посварити народ, не дамо такої можливості! Нам потрібно й далі поважати один одного, йти вперед, не звертаючи уваги на провокації. Повірте, нам Бог допоможе».

«Цю країну об'єднає лише Воля Божа, покаяння та любов до ближнього», - переконаний Дмитро Волашевич.