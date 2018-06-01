На Закарпатті у храмі 17 століття при ремонті виявили старовинні розписи
13:45, 01 червня 2018Суспільство
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У дерев’яній церкві Середнього Водяного, на Рахівщині, виявлено стародавні розписи / uzhgorod.net.ua
У селі Середнє Водяне, на Закарпатті, у храмі УГКЦ на честь Святого Миколая, яку датують ХVІІ століттям, при проведенні внутрішніх робіт були виявлені невідомі раніше настінні розписи.
Церква є пам’яткою дерев’яної архітектури Закарпаття, повідомляє uzhgorod.net.ua.
Кілька років тому завдяки благодійникам вдалося заново перекрити гонтом храм. Ще донедавна церква була діючою, доки греко-католики не збудували в селі у 1994 році нову велику муровану церкву Петра і Павла. Але й зараз раз на рік у стародавньому храмі проводять богослужіння.
У цьому ж селі є ще одна давня дерев’яна церква, яка належить УПЦ. Обидві пам’ятки архітектури збережені в доброму стані.
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