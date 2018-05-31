Релігієзнавця Юрія Решетнікова нагородили орденом преподобного Іова Почаївського
20:20, 31 травня 2018Суспільство
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Нагородження Решетнікова / facebook.com/MitropolitAntoniy
З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія нагороду Юрію Решетникову вручив Керуючий справами УПЦ, митрополит Антоній у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі 30 травня.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
З нагоди 50-літнього ювілею заступника голови Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України Решетнікова Юрія нагороджено орденом преподобного Іова Почаївського ІІІ ступеня.
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