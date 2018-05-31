У Дніпрі влада та духовенство говорили на круглому столі про 1030-річчя Хрещення Русі

У конференц-залі Дніпропетровської обласної державної адміністрації 29 травня відбувся круглий стіл на тему: «Хрещення Київської Русі-України: історія і сьогодення» за участі архієреїв та священиків Української Православної Церкви Дніпропетровщини.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, за круглим столом зібрались представники обласної влади, духовенства та громадськості задля того, щоб обговорити питання пов’язані з історією та сучасністю.

Учасниками пленуму стали: митрополит Іриней, митрополит Єфрем, архієпископ Володимир, архієпископ Євлогій, а також духовенство УПЦ. Ієрархи Дніпропетровської області виступили із доповідями на тему форуму.

На завершення роботи круглого столу камерний хор “Cantabile” виконав твір схіархимандрита Серафима Бітбунова «Святий Боже» арамейською мовою.

Перед початком роботи заходу учасникам була представлена тематична виставка робіт петриківських майстрів.

«Хрещення Київської Русі-України залишатиметься вічно значущою подією в історії слов’янських народів, адже саме ця подія, що сталася у 988 році від Різдва Христового, стала основою для усієї подальшої історії Русі та для формування духовних і моральних принципів та засад нації», - підкреслюють у прес-службі Криворізької єпархії.