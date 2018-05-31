У Маріуполі почалися розкопки входу в підземелля: шукають старовинну церкву (відео)

Група маріупольців, допущена в заборонену зону реконструкції Театрального скверу, почала розкопувати вхід у стару підземну мережу комунікацій. За інформацією краєзнавців, є можливість знайти фундамент храму, побудованого в 1897 році.

Начальник УКБ Маріуполя Галина Шейченко, яка координує проведення робіт із реконструкції об'єкта, розповів, що під шаром ґрунту в зеленій зоні скверу знайдені елементи кладки, повідомляє MRPL.CITY.

«Наразі ведуться розкопки церкви, яка тут була. У майбутньому місце розкопок облагородять, помістять під скло, щоб жителі міста бачили свою історію», - підкреслила Галина Шейченко.

Маріупольський краєзнавець Микола Шевченко, який очолює розкопки, уточнив, що об'єкт розкопок був виявлений у процесі реконструкції скверу. Роботи з вивчення цегляної кладки та пошуку артефактів ведуться групою ентузіастів. Консультації в процесі здійснюють фахівці краєзнавчого музею.

«Десь у цьому районі перебувала церква Марії Магдалини, але ми не можемо дізнатися точно де, оскільки ця площа була не один раз перебудована», - повідомив волонтер.

Він уточнив, що розкопки – частина пошукової роботи, пов'язаної зі встановленням можливого розташування храму.

За інформацією істориків, у 1862 році на місці розібраної церкви був закладений храм в ім'я святої Марії Магдалини, святого Іоанна Хрестителя та Покрова Пресвятої Богородиці. Будівництво його тривало 35 років, а богослужіння розпочалися після освячення в 1897 році. У 30-роки минулого століття храм був зруйнований.