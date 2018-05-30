В Одеській області на полі, де в 17 столітті козаки розгромили тaтaр, встановили хрест

Пам'ятний знак у вигляді кам'яного козацького хреста встановили днями в селі Івашків Кодимського району Одеської області.

Як повідомляє "Думская", він позначає місце так званої першої битви на Кодимі - 27 жовтня 1693 року 7 тисяч козаків під проводом правобережних полковників Семена Палія та Андрія Абазіна, полковника переяславського Івана Мировича та Пашковського розбили тут кримсько-ногайське військо, що йшло на Київ.

Татари мали значну чисельну перевагу та весь день штурмували укріплений козацький табір, але взяти його так і не змогли. Вночі Палій наказав загатити Кодиму, і вранці річкові води хлинули на стан ворога. Ногайців охопила паніка, і тут їм в тил вдарили козаки.

Пам'ятний знак важить 2,5 тонни. Скульптор працював над ним три тижні.