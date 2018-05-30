У Львові затримали двох чоловіків, які намагалися вкрасти метал із дзвіниці храму УГКЦ

У Львові у вівторок, 29 травня, затримали двох зловмисників, які намагалися викрасти метал із дзвіниці Пресвятої Богородиці Володарки України УГКЦ.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Львова.

«Осіб доправлено в районний відділ поліції. Будуть проводитися слідчі дії, адже у цьому районі мало місце дуже багато випадків крадіжок металу, зокрема решіток дощоприймачів», - розповів Іван Лозинський, голова Личаківського району.