У центрі Києва 2 червня для проведення ходи на захист прав дітей та сімей обмежать рух транспорту

У центрі Києва 2 червня із 11.00 до 12.30 можуть обмежити рух транспорту через проведення Всеукраїнської ходи на захист прав дітей і сімей.

Підписано відповідне розпорядження, повідомляє прес-служба КМДА.

Хода стартує об 11.00 за маршрутом: Софійська площа – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – алея Героїв Небесної Сотні – вул. Інститутська – вул. Шовковична – вул. Михайла Грушевського – площа Конституції. Біля Верховної Ради завершення події заплановане на 12.30- 13.00.

Монтаж і демонтаж конструкцій і обладнання, потрібного для проведення заходу, здійснюватиметься 2 червня: на Софійській площі – із 06.00 до 09.45 та із 11.00 до 15.00, на площі Конституції – із 08.00 до 12.00 та із 13.15 до 16.30.

Організатор має забезпечити розроблення, погодження з Управлінням патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції та подання на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схеми організації дорожнього руху на час проведення заходу.

У разі потреби буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів за вказаним маршрутом 2 червня із 11.00 до 12.30, про що буде повідомлено додатково.