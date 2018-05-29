Чоловік "замінував" церкву на Березняках, щоб зірвати богослужіння

У Києві на гарячу лінію поліції, 27 травня, у день Трійці, надійшов анонімний дзвінок про те, що храм на честь Різдва Христового Української Православної Церкви на вул. Шумського (Березняки) заміновано.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, за даними ГУ Нацполіції Києва, прибулі на місце правоохоронці обстежили будівлю, але вибухонебезпечних предметів не виявили.

Зловмисника, який залишив повідомлення про мінування храму, знайшли протягом години. Ним виявився 28-річний уродженець Сумської області, який вже мав проблеми із законом. Порушник затриманий. За неправдиве повідомлення про мінування йому загрожує до шести років позбавлення волі.

На думку настоятеля храму протоієрея Василя Біляка, неправдива інформація про мінування – не що інше, як провокація з метою зірвати богослужіння.

Відповідну заяву було в той же день передано в Дніпровський райвідділ поліції.