Київські священики долучилося до акції з нагоди Дня донора

Учора, 25 травня, духовенство Деснянського благочиння Східного київського вікаріатства УПЦ взяло участь у заході, присвяченому Дню донора.

Понад сто донорів-деснянців прийшли до Центральної поліклініці Деснянського району, щоб здати кров та врятувати життя сотень хворих людей, поранених бійців АТО. Про це повідомляється на сайті Київської митрополії УПЦ.

Організатори акції – Деснянська районна організація Товариства Червоного Хреста України та Управління охорони здоров’я Деснянського району, голова Деснянської райдержадміністрації Геннадій Заболотний.

На першому поверсі поліклініки було розгорнуто пункт забору крові. У фойє проходила реєстрація учасників, які потім проходили до медичних кабінетів, де здавали кров. Здаючи кров, донори одночасно обстежувалися на СНІД, сифіліс та гепатити.

Після здачі крові люди мали змогу поспілкуватись зі священослужителем на душеспасительні теми, а також на донорів чекав чай з печивом, вино, цукерки та шоколад, якими забезпечили учасників настоятелі Свято-Троїцького храму протоієрей Димитрій Григорак та храму на честь ікони Матері Божої «Всецариця» протоієрей Василій Герелюк.