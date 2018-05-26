Київські священики долучилося до акції з нагоди Дня донора

18:59, 26 травня 2018
Суспільство
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Київські священики долучилося до акції з нагоди Дня донора / mitropolia.kiev.ua

Учора, 25 травня, духовенство Деснянського благочиння Східного київського вікаріатства УПЦ взяло участь у заході, присвяченому Дню донора.

Понад сто донорів-деснянців прийшли до Центральної поліклініці Деснянського району, щоб здати кров та врятувати життя сотень хворих людей, поранених бійців АТО. Про це повідомляється на сайті Київської митрополії УПЦ

/ mitropolia.kiev.ua

Організатори акції – Деснянська районна організація Товариства Червоного Хреста України та Управління охорони здоров’я Деснянського району, голова Деснянської райдержадміністрації Геннадій Заболотний.

На першому поверсі поліклініки було розгорнуто пункт забору крові. У фойє проходила реєстрація учасників, які потім проходили до медичних кабінетів, де здавали кров. Здаючи кров, донори одночасно обстежувалися на СНІД, сифіліс та гепатити.

/ mitropolia.kiev.ua

Після здачі крові люди мали змогу поспілкуватись зі священослужителем на душеспасительні теми, а також на донорів чекав чай з печивом, вино, цукерки та шоколад, якими забезпечили учасників настоятелі Свято-Троїцького храму протоієрей Димитрій Григорак та храму на честь ікони Матері Божої «Всецариця» протоієрей Василій Герелюк.

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