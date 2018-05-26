Сьогодні, 26-го травня, на Закарпатті відкрили пам’ятник видатному фольклористу та історику Юрію Венеліну.

На запрошення представників влади архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор з духовенством єпархії у селі Тибава Свалявського району, звершив чин освячення пам’ятника Юрію Івановичу Гуці-Венеліну (1802-1839), вихідцю села, відомому болгарському історику, археологу, лінгвісту та фольклористу. Про це повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

На історичну подію зібралася велика кількість закарпатців, священнослужителів та представників медіа.

Владика Феодор звернувся до присутніх зі словом вітань та відзначив архіважливе значення увіковічнення постатей, що залишили слід для нащадків.

У рамках урочистих святкувань відбулася Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню слов’янської культури та писемності “Слов’янський світ: Ю.І. Гуца-Венелін”.

Присвячено захід – 215-й річниці від дня народження видатної особистості.

Юрій Венелін (справжнє ім’я Георгій Гуца; 22 квітня 1802, Тибава, Закарпаття - †25вересня 1839, Москва — український історик, філолог, етнограф, фольклорист та медик. Один з основоположників слов’янознавства в Україні.

Народився на Закарпатті у сім’ї священика, навчався в Ужгородській духовній семінарії, на філософському факультеті Львівського університету, Московській медичній академії. Слухав лекції у вищих навчальних закладах Угорщини.

Працював у Московському військовому госпіталі. Був членом Товариства історії та старожитностей російських при Московському університеті.

Дослідник історії болгар, даків. Один з фундаторів російської болгаристики (автор першої «Граматики сучасної болгарської мови»).

1829 мандрував Болгарією, Валахією, Молдавією з науковою метою — збирання матеріалів для історичних праць. Зокрема, зібрав 86 дако-слов’янських та волохо-болгарських грамот — літературних пам’яток болгарського народу.

Помер у 37-річному віці в Москві в абсолютному зубожінні. Вже після його смерті побачили світ «Влахо-болгарские или дако-славянские грамоты», «Грамматика нынешнего болгарского наречия».

На могилі Ю. Гуци (Вєнєліна) у Даниловому монастирі в Москві болгари встановили пам’ятник з написом: «Він перший нагадав світові про забуте, але колись славне й могутнє плем’я болгар і палко бажав бачити його відродження».