У Києві невідомі розпилили газовий балончик у храмі УПЦ КП

Увечері в п'ятницю, 25 травня, в приміщенні Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) на вулиці Пушкінській у столиці двоє невідомих розпилили сльозогінний газ.

Як повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції в Києві, правоохоронці розшукують порушників, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "хуліганство".

У поліції зазначили, що дві людини вбігли в приміщення і застосували газовий балончик. Внаслідок розпилення речовини отруїлася служниця храму. Патруль виїхав за адресою і опитав свідків події.

Повідомлення зареєстрували у Журналі єдиного обліку Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.