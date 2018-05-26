В Андріївській церкві завершили реставрацію двох ікон ХVІІІ ст.

Андріївську церкву у Києві відкриють для відвідувачів через рік. Глобальний державний проект реставрації Андріївської церкви почався в 2011 році зі зміцнення та стабілізації схилу, фундаментів 250-річної споруди.

Як передає «Вечірній Київ», минулоріч майстри «зайшли» в середину храму, де виконуються штукатурні роботи, очищення іконостасу, живопису, дерев’яних деталей кафедри.

"Робота триває уже 14 місяців, і нині спеціалісти завершили реставрацію багатьох шедеврів. Зокрема, - двох ікон з іконостасу Андріївської церкви «Преображення» та «Покрова» ХVІІІ ст. (полотно, олія) та реставрацію вхідних дверей до ризниці і дияконника", -пояснює керівник реставраційної майстерні заповідника Анатолій Остапчук.

Всього внутрішні інтер’єри храму мають 71 ікону. Частину з них вже реставрували.

"А починалося все минулорічної весни з того, що ми зняли зі стіни стоп’ятидесятикілограмову картину «Проповідь Апостола Андрія», подаровану Києву художником Платоном Бориспольцем. Тому, що старовинне полотно вже не трималося на підрамнику і потрібна була термінова реставрація. Ми тоді вперше за 155 років зняли цю велетенську роботу зі стіни церкви. Нагадаю, що ця картина на релігійну тематику цікава ще й тим, що у одного персонажа на ній – обличчя Тараса Шевченка", - розповів Остапчук.