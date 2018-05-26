У Нікополі п'яні чоловік і жінка влаштували дебош у храмі УПЦ КП

У четвер в Нікополі неадекватний чоловік і жінка увірвалися до Храму на честь полеглих воїнів - захисників України св. прав. Петра Калнишевського УПЦ КП.

Чоловік у спортивному костюмі був неабияк п'яний, нецензурно лаявся на адресу священнослужителів і українських військових. Потім він впав на коліна перед іконами і трохи полежав, повідомляє «Дніпропетровська Панорама».

Після чоловік емоційно почав кричати на всю церкву, далі він взяв під свою руку також не тверезу супутницю, і вони пішли геть.

Примітно, що через спортивну кофту у чоловіка виразно проступає якийсь квадратний об'єкт, який він сховав за пазуху. Що це було – невідомо.

"Він погрожував моїм монахам. Прибув з п'яною жінкою. Наші працівники намагалися його заспокоїти, але він не хотів чути їх. У поліцію не зверталися, а тільки молимося, щоб Господь напоумив божевільного, адже він був п'яний, ним володіли біси", - пояснив настоятель храму Меркурій Скороход.

У мережі витівки "Бонні і Клайда" вже набрали безліч переглядів і нікопольці закликають ідентифікувати цю парочку.