Київські пенсіонери і малозабезпечені отримали допомогу від Кафедрального собору УПЦ

Сьогодні, 25 травня, напередодні Троїцької батьківської суботи, працівники відділу соціального Воскресенського кафедрального собору УПЦ спільно з небайдужими киянами організували видачу продуктів харчування для літніх людей.

З благословення єпископа Бородянського Варсонофія на території споруджуваного собору у каплиці благовірного князя Ярослава Мудрого соціальні працівники та волонтери роздавали всім нужденним продуктові набори, у якому була гречка, рибні консерви, масло, пиріжки, пряники. Про це повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

Нагадаємо, що територія Кафедрального собору служить відкритим майданчиком, на якому здійснюється соціальна допомога для незаможних людей. І він відкритий для всіх, хто бажає якимось чином брати участь у справі милосердя.

Одним із напрямків роботи соціального відділу є щоденна видача хлібобулочних виробів незаможним. Зазвичай це свіжа випічка (пиріжки) або додаткові продуктові набори до свят.