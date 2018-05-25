Київські пенсіонери і малозабезпечені отримали допомогу від Кафедрального собору УПЦ

19:55, 25 травня 2018
Суспільство
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Київські пенсіонери і малозабезпечені отримали допомогу від Кафедрального собору УПЦ / sobor.in.ua

Сьогодні, 25 травня, напередодні Троїцької батьківської суботи, працівники відділу соціального Воскресенського кафедрального собору УПЦ спільно з небайдужими киянами організували видачу продуктів харчування для літніх людей.

З благословення єпископа Бородянського Варсонофія на території споруджуваного собору у каплиці благовірного князя Ярослава Мудрого соціальні працівники та волонтери роздавали всім нужденним продуктові набори, у якому була гречка, рибні консерви, масло, пиріжки, пряники. Про це повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

/ sobor.in.ua

Нагадаємо, що територія Кафедрального собору служить відкритим майданчиком, на якому здійснюється соціальна допомога для незаможних людей. І він відкритий для всіх, хто бажає якимось чином брати участь у справі милосердя.

/ sobor.in.ua

Одним із напрямків роботи соціального відділу є щоденна видача хлібобулочних виробів незаможним. Зазвичай це свіжа випічка (пиріжки) або додаткові продуктові набори до свят.

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