У Львові розшукують чоловіка, який обікрав храм УГКЦ
10:21, 25 травня 2018Суспільство
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Макет недобудованого храму / 032.ua
У Львові розшукують злодія, який викрав гроші із недобудованого храму на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії УГКЦ.
Про це повідомляє 032.ua.
Як написав у соцмережах львів'янин Олег Пижів, два тижні тому невідомий виніс значну суму грошей із церкви, а вже 23 травня він не погребував здійснити крадіжку вдруге.
Будівництво храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії стартувало у жовтні 2015 року і триває донині.
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