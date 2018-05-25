У Львові розшукують чоловіка, який обікрав храм УГКЦ

У Львові розшукують злодія, який викрав гроші із недобудованого храму на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії УГКЦ.

Про це повідомляє 032.ua.

Як написав у соцмережах львів'янин Олег Пижів, два тижні тому невідомий виніс значну суму грошей із церкви, а вже 23 травня він не погребував здійснити крадіжку вдруге.

Будівництво храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії стартувало у жовтні 2015 року і триває донині.