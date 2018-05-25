На місці масових розстрілів жертв сталінських репресій під Полтавою відбудуться пам'ятні заходи
07:38, 25 травня 2018Суспільство
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На місці масових розстрілів під Полтавою відбудуться пам'ятні заходи / pravoslavie.poltava.ua
У Полтаві відзначать 80-ту річницю масового розстрілу полтавського духовенства.
У Суботу, 2 червня, митрополит Полтавський і Миргородський Филип відслужить панахиду на місці розстрілу Полтавських священнослужителів та інших невинно убієнних жертв Сталінської влади в урочищі Триби біля Меморіалу пам'яті жертв політичних репресій ХХ століття. Про це повідомляється на сайті Полтавської єпархії УПЦ.
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