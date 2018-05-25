На місці масових розстрілів жертв сталінських репресій під Полтавою відбудуться пам'ятні заходи

У Полтаві відзначать 80-ту річницю масового розстрілу полтавського духовенства.

У Суботу, 2 червня, митрополит Полтавський і Миргородський Филип відслужить панахиду на місці розстрілу Полтавських священнослужителів та інших невинно убієнних жертв Сталінської влади в урочищі Триби біля Меморіалу пам'яті жертв політичних репресій ХХ століття. Про це повідомляється на сайті Полтавської єпархії УПЦ.