На Волині вшанували пам'ять військових-земляків, які загинули у зоні АТО

У вівторок, 22 травня, у місті Володимир-Волинському відбулися заходи із вшанування пам’яті героїв (51 ОМБр та 14 ОМБр), які загинули у ході АТО на сході України.

З 19 червня 2015 р. за постановою №44\30 міської влад, день 22 травня визначено днем вшанування пам’яті володимирчан, які загинули під час АТО, повідомляється на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ.

На заході були присутні міська та районна влада, вдови та рідні загиблих в АТО, виконувач обов’язків 14 ОМБр майор Андрій Якимков, побратими загиблих, ветерани, представники духовенства та просто небайдужі жителі міста.

Від Володимир-Волинської єпархії УПЦ на заході був присутній голова єпархіального відділу із взаємозв’язків з військовослужбовцями та іншими силовими формуваннями протоієрей Олексій Шаран та клірик собору протоієрей Роман Михальчук.