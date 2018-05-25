На Закарпатті освятили новий підземний тунель на Бескидських хребтах

Учора, 24-го травня, на Закарпатті відбулася офіційна церемонії відкриття нового Бескидського залізничного тунелю. У святковій події взяв участь Президент України Петро Порошенко.

Після офіційної церемонії відкриття на запрошення Закарпатської ОДА керуючий Мукачівською єпархією УПЦ архієпископ Феодор освятив новий підземний коридор між Закарпаттям та Львівською областю. Про це повідомляється на сайті Мукачівської єпархії УПЦ.

Як повідомляє сайт Глави держави, Бескидський тунель довжиною 1764 метри – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Розташований в Українських Карпатах, на Бескидському перевалі. Належить до 5-го Пан'європейського транспортного коридору, який з’єднує Львів і Трієст (Італія).

Тунель є важливою логістичною складовою маршрутів експорту української продукції в Євросоюз. Це один з наймасштабніших інфраструктурних проектів за часи незалежності України.

Новий тунель зможе пропускати більше 100 пар поїздів на добу, тоді як старий - міг пропускати лише 47 пар. Це дасть змогу в декілька разів збільшити масштаби перевезень залізницею через Карпати та відкрити нові можливості виходу товарів на європейські ринки в напрямку Італії, Словенії, Угорщини та Словаччини.

Новий Бескидський тунель побудували на заміну старому, що діяв з 1886 року.