Учасники велопробігу "Козацька проща" подолали 130 км на честь 1030-річчя Хрещення Русі

Близько 130 км за два дні - з 18 по 19 травня - подолали православні велосипедисти із Запоріжжя.

Усього у вже восьмому щорічному велопробігу «Козацька проща» взяли участь 23 людини. Поїздку присвятили 1030-літтю Хрещення Русі, що відзначається цього року, повідомляє "Фома в Україні".

У числі учасників велопробігу - члени клубу православних мандрівників «Апостол», парафіяни та духовенство храмів Запорізької єпархії, а також просто небайдужі люди.

«Проводячи цей захід, ми не маємо якихось змагальних цілей - відвідуємо місця, пов'язані з історією Запорізького краю, молимося у храмах, споглядаємо природні красоти. Примітно, що у різний час серед наших учасників були люди нехрещені, далекі від Церкви і Православ'я. Завдяки велопробігу вони змогли переглянути своє життя - відкрити для себе красу православної віри, знайти нових друзів», - розповів клірик Свято-Андріївського кафедрального собору Запоріжжя ієрей Микола Сукач.

З 18 на 19 травня прочани заночували у с. Велика Знам'янка. Завершилася подорож молитвою за недільною Божественною літургією та екскурсією енергетичною столицею України - містом Енергодар.

Увечері велосипедисти на електричці вирушили назад до Запоріжжя