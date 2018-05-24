Кличко показав, як реставрують Володимирську гірку (відео)
Мер столиці Віталій Кличко оприлюднив відео про те, як оновлюють парк Володимирська гірка та повідомив, що наразі там здійснюються фінальні роботи.
Відео доступно на сторінці політика у Facebook, повідомляє "Realist.online".
За його словами, відкриття парку заплановане на 25 травня, напередодні Дня Києва.
«Друзі! Як і обіцяли, наприкінці цього тижня відкриємо оновлений парк Володимирська гірка. Там зараз тривають фінальні роботи. Щодня навідуюсь і перевіряю:-). Буде гарно! І вже наступними вихідними кияни та гості нашого міста зможуть оцінити оновлену зону відпочинку», – заявив мер Києва.
За його словами, також киплять роботи на Старокиївській горі. Там згодом будуть відкриті нові переходи від Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум'яки.
«На Пейзажці також відбувається реконструкція та благоустрій території, укріплення схилу. І вже незабаром це буде сучасна і більш комфортна зона відпочинку в історичному центрі столиці. Київ змінюється! І дякую всім, хто допомагає та вболіває за наше місто!», – зазначив Віталій Кличко.