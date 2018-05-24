Для храму Святого Миколая на Аскольдовій могилі освятили 51 дзвін (відео)

Церкву Святого Миколая на Аскольдовій могилі в Києві відтепер прикрашатиме 51 дзвін.

Їх урочисто освятили, і сотні віруючих змогли схилитися перед ними, повідомляє "Сьогодні".

Кошти збирали три роки. Настоятель подякував тим, завдяки кому в Україні стало можливим почути рідкісні дзвони-карильони. Таких інструментів у світі всього близько 500.

"Подяку людям, які творили ці дзвони. Це великий рахунок, це чимала сума зібрана [...]. Дякуємо всім жертводавцям", – сказав отець Ігор Онишкевич, настоятель церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі.