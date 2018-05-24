У столичному Софійському соборі відреставрують старовинні фрески та мозаїки

У Софійському соборі з 1 червня розпочнуться реставраційні роботи південної частини підкупольного простору храму – трансепта.

На час проведення реставрації інша частина простору древньої святині залишиться вільною для огляду відвідувачами, повідомляє "KievTime".

За словами генерального директора Національного історико-архітектурного заповідника «Софія Київська» Нелі Куковальської, реставрація необхідна древнім фрескам та монументальному розпису, деяким мозаїкам собору, адже вони мають тисячолітній вік.

“За минуле сторіччя реставраційні роботи у храмі проводилися у 1947 році і в середині 90-х років. Останній раз ми запрошували у собор навіть лікарів-ендоскопістів, які вивчали внутрішню структуру стін храму, адже ситуація тоді була майже аварійна. Дорогоцінні мозаїки разом з тиньком відшарувалися від основи. Тоді наші реставратори під керівництвом Анатолія Остапчука провели закріплення мозаїк і фресок.

Тепер за всіма правилами й за затвердженим Міністерством культури планом науково-реставраційних робіт у соборі треба проводити дослідження й необхідні заходи. Тому завдяки гранту від Кіпрського благодійного фонду A.G. Leventis Foundation ми закупаємо роботи по встановленню риштувань, на що раніше у заповідника не вистачало грошей, і придбали спеціальні матеріали для реставрації. Всі роботи на об’єктах заповідника тепер проводять наші спеціалісти, бо ми створили свою лабораторію-майстерню наукової реставрації і запрошуємо на навчання молодих науковців”, – розповіла Неля Куковальська.

“Риштування треба встановити на висоті 18 метрів, це дуже складно в умовах обмеженого простору. А роботи ми плануємо завершити до кінця року. Стоїть завдання дослідити і реставрувати 155 квадратних метрів живопису, фресок, мозаїки. На них є і орнаменти, й зображення десяти з сорока Севостійських мучеників, і Богородиця з Благовіщенням”, – говорить Анатолій Остапчук.