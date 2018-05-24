На Львівщині відкриють відреставровану дерев'яну церкву XVIII століття

Влітку на Львівщині, у місті Буськ, відкриють після реставрації унікальну дерев'яну пам'ятку архітектури – церкву Святої Параскеви.

Про це повідомляє «Вголос».

В. о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук розповіла, що,пам'ятку у свій час спотворили. Реставрувати її почали у минулому році. Роботи тривали і у зимовий період також.

«Там виконали вже 80% робіт. Повністю замінювали гонтове покриття, реставрували фасад. У кінці липня – на початку серпня вже пануємо її завершити і здати в експлуатацію», – уточнила чиновниця.

Також вона додала, що кошти на реставрацію виділяли з обласного бюджету, також –з Буської міської ради. В цьому році мають здійснити і благоустрій території. Загальна вартість реставрації – близько 1,8 млн грн з різних джерел фінансування.

До слова, на Львівщині після реставрації цього року планують відкрити й інші пам'ятки архітектури: церкви в селі Лоні та в селі Глиниця, а також у Дрогобичі.

*Церква Святої Параскеви, побудована з соснових брусів у 1708 році, є не лише унікальною історичною, а й архітектурною пам'яткою. У 1963 році їй офіційно надано статус пам'ятки архітектури. У церкві св. Параскеви відправляв богослужіння батько майбутнього Президента ЗУНР Євгена Петрушевича отець Омелян Петрушевич.