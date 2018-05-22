У Вінниці представники Ради Церков розповіли школярам про сімейні цінності

Представники обласної Ради церков Вінниччини провели у міських школах цикл виховних годин на духовно-моральну тематику.

Виховні години духовно-морального спрямування розпочалися 23 квітня та тривали протягом місяця. До їх проведення долучилися представники семи конфесій, які відвідали з годинами спілкування 34 школи Вінниці, повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

Членами обласної Ради Церков та релігійних організацій вирішено тематичні бесіди присвятити темі: «Християнські цінності в сім’ї та демократичному суспільстві».

У рамках виховних годин, проведено літературний конкурс на тему: «Християнські цінності в сучасній сім’ї» та конкурс на кращу шкільну виставку «Великоднє свято».

До літературного конкурсу долучилося 3 школи та Вінницький транспортний коледж, які надіслали на розгляд секретаріату Ради Церков 139 творів-роздумів. Переможців буде нагороджено цінними подарунками та паломницько-туристичною поїздкою.