У Ніжині поліція затримала підозрюваного в пограбуванні церкви

Поліцейські Чернігівщини викрили зловмисника, який пограбував церкву.

Поліцейські Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області викрили 38-річного грабіжника, який відкрито заволодів електричним кабелем з території місцевої церкви, повідомляє Поліція Чернігівщини.

Зранку 21 травня до поліції звернувся староста однієї з ніжинських церков з заявою про пограбування. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Заявник повідомив правоохоронцям, що невідома особа відкрито заволоділа електричним кабелем завдовжки півсотні метрів з території церкви.

Отримавши прикмети зловмисника та провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, поліцейські вийшли на раніше судимого 38-річного містянина. Зловмисник зізнався у скоєному. В подальшому правоохоронці вилучили у нього викрадений кабель.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 КК України («Грабіж» – карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років).

Триває досудове розслідування та перевіряється причетність грабіжника до інших подібних злочинів.