На Тернопільщині у викраданні 28 тисяч гривень, зібраних на ремонт храму, підозрюють циган

Майже 28 тисяч гривень, призначених на ремонтні роботи храму в селі Цеценівка Шумського району, пропали з сумки церковного касира.

Як повідомляє "За Збручем", жінка залишила кошти в своєму будинку, а туди, за версією сусідки, заходили невідомі особи ромської національності, які того дня скуповували в селі пір’я.

Повідомлення про крадіжку надійшло до правоохоронців Шумщини від 62-річної жительки села Цеценівка. Жінка заявила про те, що невідомі проникли до її будинку і з сумки викрали 27 900 гривень. Гроші є власністю церковної громади, а в неї, як матеріально відповідальної особи зберігалися у зв’язку з тим, що в храмі тривають ремонтні роботи. Потерпіла зізналася, що крадії потрапили до помешкання вільним доступом, адже двері були не замкнені.

З’ясовуючи обставини вчинення крадіжки, правоохоронці встановили, що того дня у селі були скупники пір’я. Одну з таких осіб ромської національності, що виходила з будинку потерпілої, бачила сусідка.

Поліцейські вживають оперативних заходів, аби затримати підозрюваних.