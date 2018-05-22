У Дніпрі сталася сутичка між прихильниками та противниками створення ЄПЦ

Під Дніпропетровською обласною радою 21 травня віряни Української Православної Церкви провели акцію протесту проти створення Української Помісної Церкви.

«Ми проти президентської автокефалії», - сказав один із мітингуючих.

Віряни прийшли з дітьми та мирно молилися під стінами обласної ради. Аби завадити акції протесту до них вийшли близько 50 активістів з плакатами.

«Між сторонами почалися сутички, штовханина і, навіть, плювки в обличчя. Поки одні читали молитви, інші - співали гімн України та народні пісні», - йдеться в сюжеті ТСН.

Перерости сутичці в масштабну бійку завадили правоохоронці, які оточили мітингуючих, щоб не допустити чергової провокації.

За матеріалами ТСН, «Інформатор».