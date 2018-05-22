У Дніпрі сталася сутичка між прихильниками та противниками створення ЄПЦ
12:32, 22 травня 2018Суспільство
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Віряни УПЦ провели акцію протесту проти створення Української Помісної Церкви / dp.informator.ua
Під Дніпропетровською обласною радою 21 травня віряни Української Православної Церкви провели акцію протесту проти створення Української Помісної Церкви.
«Ми проти президентської автокефалії», - сказав один із мітингуючих.
Віряни прийшли з дітьми та мирно молилися під стінами обласної ради. Аби завадити акції протесту до них вийшли близько 50 активістів з плакатами.
«Між сторонами почалися сутички, штовханина і, навіть, плювки в обличчя. Поки одні читали молитви, інші - співали гімн України та народні пісні», - йдеться в сюжеті ТСН.
Перерости сутичці в масштабну бійку завадили правоохоронці, які оточили мітингуючих, щоб не допустити чергової провокації.
За матеріалами ТСН, «Інформатор».
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