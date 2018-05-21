На Житомирщині згоріла церква

В Житомирській області згоріла дерев'яна церква.

Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу у дерев’яній будівлі Свято-Успенського храму Української Православній Церкви, що в с. Годиха Романівського району надійшло о першій годині ночі 21 травня. Місцевий мешканець не спав вночі та побачив у вікні церкви вогонь.

За вказаною адресою було спрямовано черговий караул 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Також додатково на допомогу виїхали бійці частини спеціальної пожежної техніки з м. Житомир.

На місці події з’ясувалося, що вогонь вже встиг охопити всю будівлю. Через високу температуру до прибуття оперативно-рятувального підрозділу селяни не могли самостійно вжити заходи із ліквідації загоряння.

Силами рятувальників пожежу локалізовано о 02.10, ліквідовано о 05.20. Внаслідок надзвичайної події вогнем знищено будівлю.

Загиблих та травмованих немає.