Двох п’яних чоловіків, які обікрали храм УПЦ на Хмельниччині, затримали за 10 хвилин

Двоє мешканців Дніпра на Хмельниччині обікрали церкву.

Злодії викрали з церкви ікони та гроші, але були помічені настоятелем храму, який відібрав у них майно і викликав поліцейських. Правоохоронці впродовж 10 хвилин розшукали і затримали грабіжників у прилеглій до церкви лісосмузі, передає "Depo.Хмельницький" з посиланням на СК ГУНП.

"На лінію 102 надійшло повідомлення від 60-річного настоятеля храму УПЦ, що у місті Волочиськ, який повідомив про те, що двоє невідомих йому осіб зайшли до церкви, звідки викрали дві ікони, воскові свічки та гроші зі скриньки для пожертв в сумі 150 гривень", - йдеться в інформації поліції.

Грабіжниками виявились двоє жителів міста Дніпро 32 та 35 років, які працювали в районі на аграрному підприємстві. Один із них вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. На момент вчинення злочину чоловіки перебували в стані алкогольного сп'яніння.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі слідчі дії тривають.