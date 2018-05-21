В Одесі відбувся II-й православний міжприходський турнір із волейболу

Вчора, 20 травня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела на полі спорткомплексу НУ "Одеська юридична академія" відбувся II-й православний міжприходський турнір із волейболу.

У змаганні взяли участь команди 14 одеських храмів, монастирів та духовної семінарії, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

За звання кращих волейболістів змагалися члени молодіжних клубів Спасо-Преображенського та Успенського соборів, Іверського та Іллінського монастирів, Одеської духовної семінарії, Свято-Олексіївського, Знам'янського, Володимирського, Казанського храму, храмів Споручниці грішних, Луки та Валентини, Різдва Богородиці, а також храмів на честь Князя Володимира та Людмили княгині Чеської і Святителя Димитрія Ростовського.

Перше місце у турнірі зайняла команда Свято-Олексіївського храму, друге - команда Іллінської молодіжки "Православне покоління", третє - команда під назвою «Соборяне» (Свято-Преображенський собор).

Всі учасники змагань отримали грамоти та м'ячі, а переможцям дісталися пам'ятні кубки.

Диякон Олег Можаров, куратор спортивного напрямку в Молодіжному відділі Одеської єпархії УПЦ, зазначив, що "спорт не тільки об'єднує православну молодь, але і дає можливість воцерковити молодіжне покоління".