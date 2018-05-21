У Львові стартувала міжнародна конференція «Історія релігій в Україні»

У Львові 21 травня розпочалась XXVIII Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні».

Як повідомляє Рrostir.museum, до участі в роботі релігієзнавчого форуму зголосилося понад 100 науковців, релігієзнавців, музейників, мистецтвознавців, духовенство майже з усіх областей України, а також із Польщі, Білорусі, Чехії. Їхні (77 учасників) дослідження опубліковано у двотомнику наукових праць «Історія релігій в Україні», які будуть видрукувані до початку конференції.

Протягом трьох днів науковці представлятимуть результати своїх досліджень у секціях «Історичний розвиток релігій», «Філософія. Політологія. Етнологія», «Сакральне мистецтво», двох круглих столів «Вірменська Церква в Україні: від початків до сьогодення» та «Успенський собор і Крилоська гора княжого Галича: проблеми збереження та формування соціокультурного і сакрального просторів».

Пленарне засідання присвячено проблемам канонічного визнання автокефалії Української помісної церкви.