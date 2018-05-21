У Вінниці відбулась велелюдна хода "На захист життя та сім'ї"

Кілька тисяч осіб взяли участь у ході «На захист життя та сім’ї», яка відбулася 20 травня у Вінниці в рамках Всеукраїнської акції «Щаслива родина – міцна Україна!».

Хода була організована ГО «Час і Життя» за підтримки Вінницької Ради Церков та релігійних організацій, Ради національно-культурних товариств Вінниччини та низки громадських організацій, повідомляє "Vinnytsia PressPoint".

Як зазначили організатори, мета проведення ходи «На захист життя та сім’ї» полягає в тому, щоб привернути увагу до проблем сім’ї та дітей в Україні, об’єднати зусилля представників органів влади та громадськості для захисту цінностей української сім’ї та формування державної сімейної політики, заснованої на біблійних традиційних цінностях. Ця мета об’єднала представників різних конфесій, громадських організацій, національних спільнот та просто небайдужих громадян, які приєднувалися до ходи впродовж усього маршруту.

В центральному парку, на сцені, перед учасниками ходи виступили організатори та представники Ради Церков. Після виступів представників Ради Церков відбувся концерт колективів національних товариств Вінниччини, яким вони висловили свою підтримку даній акції. Організатори ходи повідомили, що Вінниця долучилася до понад 50 міст України, де вже пройшли чи ще будуть проведені подібні заходи.