Понад 150 дітей взяли участь у спортивно-паломницькому переході в Одесі

У суботу, 19 травня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела в Одесі відбувся III-й спортивно-паломницький перехід «Дорога до Слова», присвячений Дню пам'яті святих рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів словенських.

Протягом дванадцяти кілометровій дистанції діти і дорослі відвідували храми, слухали розповіді з історії міста, дорогою складали вірші на задані теми, вчили вірші класиків, які задавали їм організатори і виконували квестові завдання, а на фініші проходили підсумковий великий квест на тему переходу. Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Цього року на старт вийшло 157 людей - учні недільних шкіл міста та єпархії з вожатими - педагогами і батьками. Всього було 13 команд. «Географія» команд-учасниць цього року - від села Дачне Біляївського району до міста Чорноморська.

Після молитви про подорожуючих перехід стартував від пам'ятника великої поетеси Анни Ахматової на 12-й станції Великого Фонтану.

Учасники відвідали храм св. рівноап. Марії Магдалини, пройшли по Трасі Здоров'я, традиційно побували біля пам'ятника святим рівноапостольним Кирилу і Мефодію біля філологічного факультету Одеського національного університету ім. І. Мечникова на Французькому бульварі, вклонилися пам'ятнику невідомому матросу на Алеї Слави, зупинилися біля Олександрівської колони.

Скрізь звучала поезія та пісні, на переході панувала атмосфера дружелюбності, взаємодопомоги і творчості, відзначають організатори.

Фінішували команди у Свято-Архангело-Михайлівському монастирі, де був відслужений подячний молебень.