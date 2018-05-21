Понад 150 дітей взяли участь у спортивно-паломницькому переході в Одесі

00:41, 21 травня 2018
Суспільство
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Цього року на старт вийшло 157 людей - учні недільних шкіл міста та єпархії / eparhiya.od.ua

У суботу, 19 травня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела в Одесі відбувся III-й спортивно-паломницький перехід «Дорога до Слова», присвячений Дню пам'яті святих рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів словенських.

Протягом дванадцяти кілометровій дистанції діти і дорослі відвідували храми, слухали розповіді з історії міста, дорогою складали вірші на задані теми, вчили вірші класиків, які задавали їм організатори і виконували квестові завдання, а на фініші проходили підсумковий великий квест на тему переходу. Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

/ eparhiya.od.ua

Цього року на старт вийшло 157 людей - учні недільних шкіл міста та єпархії з вожатими - педагогами і батьками. Всього було 13 команд. «Географія» команд-учасниць цього року - від села Дачне Біляївського району до міста Чорноморська.

/ eparhiya.od.ua

Після молитви про подорожуючих перехід стартував від пам'ятника великої поетеси Анни Ахматової на 12-й станції Великого Фонтану.

/ eparhiya.od.ua

Учасники відвідали храм св. рівноап. Марії Магдалини, пройшли по Трасі Здоров'я, традиційно побували біля пам'ятника святим рівноапостольним Кирилу і Мефодію біля філологічного факультету Одеського національного університету ім. І. Мечникова на Французькому бульварі, вклонилися пам'ятнику невідомому матросу на Алеї Слави, зупинилися біля Олександрівської колони.

/ eparhiya.od.ua

Скрізь звучала поезія та пісні, на переході панувала атмосфера дружелюбності, взаємодопомоги і творчості, відзначають організатори.

/ eparhiya.od.ua

Фінішували команди у Свято-Архангело-Михайлівському монастирі, де був відслужений подячний молебень.

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