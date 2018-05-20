У Міжнародний день музеїв, 18 травня, Святогірський заповідник провів міжнародну акцію «Ніч у музеї».

Міжнародна акція «Ніч у музеї» відбулася в Історичному музеї Святогірського історико-архітектурного заповідника, повідомляється на сайті Святогірської лаври.

Цього року на заході були присутні близько 60 осіб, серед почесних гостей був запрошений митрополит Святогірський Арсеній.

Міжнародна акція «Ніч у музеї» цього разу проходила у незвичайному музичному форматі і була присвячена одному з найвидатніших геніїв музичного мистецтва, видатному німецькому композитору ХІХ століття - Людвігу Ван Бетховену (1770-1827) та його творчим зв'язків зі Святими Горами.

Автором проекту «Квартети Бетховена у Святих Горах» і ведучою заходу була заввідділом Історичного музею Ганна Соляник.

Як зазначили організатори, у програмі вечора пройшло театралізоване дійство «Листування композитора Людвіга Ван Бетховена з просвітителями Слобідської України» та музичний концерт з виконанням творів композитора, крім екскурсії по самому музею.

«Ніч у музеї» або «Ніч музеїв» - міжнародна акція, приурочена до Міжнародного дня музеїв, під час якої можна оглянути музейні експозиції вночі. Цієї ночі багато музеїв світу відкриті для відвідувачів після заходу сонця і майже до ранку. Основна мета акції - показати ресурс, можливості, потенціал сучасних музеїв, залучити до музеїв молодь.