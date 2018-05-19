У Запоріжжі стартував велопробіг «Козацька проща»

Вчора, 18 травня, з території Архієрейського собору на честь Покрова Пресвятої Богородиці міста Запоріжжя стартував традиційний велопробіг «Козацька проща».

Пробіг приурочили до 1030-ліття Хрещення Русі, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Перед початком маршруту був відслужений молебень за подорожуючих, який звершив клірик Архієрейського собору на честь Покрови Пресвятої Богородиці протоієрей В'ячеслав Власенко. Помолившись, велопаломники вирушили в дорогу.

Цього року їм належить подолати понад 150 кілометрів. Із Запоріжжя вони проїдуть до села Велика Знам'янка, далі в місто Енергодар, минаючи місто Кам'янка-Дніпровська та довколишні села.

Серед тих, хто бере участь у велопробігу, є і представники духовенства Запорізької єпархії: протоієреї Олександр Єрьомін і Геннадій Єлін, ієрей Микола Сукач, протодиякон Олег Павлишин, диякон Володимир Книрик.

«Учасники цьогорічного велопробігу, а в нинішньому році їх 23 людини, це, в основному, ті, хто був його учасником у минулі роки. Проводячи цей захід, ми не маємо якихось змагальних цілей – відвідуємо місця, пов'язані з історією Запорізького краю, молимося у храмах, споглядаємо природню красу», – розповів клірик Свято-Андріївського кафедрального собору ієрей Микола Сук