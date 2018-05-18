У Чернівцях Рада Церков виступила проти проведення "Фестивалю рівності"

Чернівецька обласна Рада Церков та Релігійних Організацій висловила обурення через проведення у місті "Фестивалю рівності".

Про це йдеться у відкритому зверненні Ради Церков, повідомляє "Молодий буковинець".

"Обласна Рада Церков та Релігійних Організацій висловлює глибоке занепокоєння намаганням впровадити у Чернівецькій області антихристиянські та антиморальні цінності у сфері сім’ї через пропаганду ЛГБТ серед мешканців міста Чернівців та Чернівецької області", - йдеться у тексті звернення.

Рада Церков обурилась через наміри неурядової організації Amnesty International провести 19 травня у Чернівцях "Фестиваль рівності".

"Обласна Рада Церков та Релігійних Організацій вболіває за моральні і психічне здоров’я нашого суспільства, прагне виховувати дітей у атмосфері здорової родини, а відтак не дозволить провадити у нашій державі згубні соціальні експерименти на кшталт гендерної ідеології та пропаганди ЛГБТ. Ми рішуче протистоятимемо зазіханням на українську сім’ю та шлюб як союз чоловіка та жінки", - йдеться у тексті звернення.

Водночас Рада Церков закликає Amnesty International "схаменутися та не розпалювати в Чернівецькій області ворожнечу".

"Спільними зусиллями буковинській громаді вдається стримувати негативні явища в суспільстві. Ми молимося за мир і порозуміння в краї, але просимо поважати споконвічні переконання віруючих Чернівецької області", - йдеться у повідомленні.

Релігійні діячі закликали мешканців Чернівецької області "утриматись від будь-яких протиправних дій, поважати та виконувати чинне законодавство України".

"Ми звертаємось до влади міста та області з проханням не допустити плюндрування моралі в суспільстві та ескалації ворожнечі через пропаганду ворожих для українського суспільства ідей та псевдоморальних цінностей. Просимо у законний спосіб не допустити проведення цього заходу та вберегти Чернівецьку область від зазіхань на традиційну сім’ю та можливого протистояння між прибічниками ЛГБТ та радикально налаштованої частини суспільства", - йдеться у листі.