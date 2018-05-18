У Дубно відкрилась виставка вишитих ікон, які майстриня створювала протягом 20 років

Луцька майстриня Юлія Токарська показала у Дубенському замку результат 20-річної праці – 16 вишитих унікальною технікою ікон та 7 ляльок.

Як повідомляє "Волинь24", виставку "Всесвіт" вона відкрила у четвер, 17 травня. Символічно – на свято Вознесіння Христового та День вишиванки.

Жінка каже, що постійно освоює нові техніки та прийоми, підбирає оригінальні кольори. Новинки випробовує на картинах, а вже над іконами працює відточеною рукою. Робота дуже клопітка. Першу ікону вишивала 2,5 роки, останню – 9 місяців.

З особливим трепетом майстриня ставиться до образів святих, над якими працює. Вона – одна з небагатьох, хто вишиває лики, адже більшість майстрів до вишитого одягу просто підставляють фото або малюнки.

«Часом образи приходять до мене уві сні, але зазвичай вони дуже розмиті, тому, щоб намалювати ескіз, мені потрібно передивитись десятки ікон – не лише українських, а й грецьких, зокрема афонських, європейських. Мої ікони – це збірний образ з десятків інших», - розповідає Юлія Токарська.

Один з улюблених її образів – Марія Магдалина.

«З нею пов’язана одна цікава історія. Коли вишивала образ Марії Магдалини, мені не сподобались її очі, тому я вирішила розпороте одне, щоб переробити. Але після того, як я це зробила, на ранок у мене спух палець, потім були серйозні проблеми з ним. Я зрозуміла, чому так сталось, вибачилась і вишила, як було. Мабуть, вона хотіла саме так виглядати», - каже жінка.

Ще одна віха творчості Юлії Токарської – вишиті ляльки.

«Я молю Бога, щоб таланти Юлії розвивались і дарували радість оточуючим. Ми усі руки Божі, але є особливі руки – це руки Юлії Токарської. Я вражений її іконами», - зауважив керівник просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ священик Валентин Марчук.

Раніше ікони майстрині вже представляли у Луцькому замку та Києво-Печерській лаврі.