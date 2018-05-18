У лютеранському кафедральному соборі Одеси відбудеться органний фестиваль

У лютеранському Кафедральному Соборі Св. Павла Одеси з 20 травня по 1 липня відбудеться VIII Міжнародний органний фестиваль ім. Т. Ріхтера.

У виконанні всесвітньо відомих музикантів прозвучать великі твори, написані за всю історію для короля інструментів – органу, повідомляє одеський портал "Культурометр".

Відкриє фестиваль головний організатор і перша леді – органістка Вероніка Струк (Одеса), струнний квартет «Гармонії Світу» та провідні вокалісти виконанням всесвітньо відомої «Кавової Кантати» В. С. Баха.

Протягом всього фестивалю на глядачів чекають і імпровізація, і класика, і експериментальні пошуки Алана Саттона (Великобританія), Петера Діке (Німеччина), відбудуться джазові і органні концерти Бернара Струбера (Франція), Крістофа Андреаса Шефера (Німеччина), Берта Вісгерхофа (Нідерланди), Анни Стрезєвої (Молдова). На завершення відбудеться концерт, де звучатимуть твори у виконанні відомого органіста світу Іштвана Ела (Угорщина).

Нагадаємо, ім'я видатного Т. Ріхтера (батька геніального піаніста Святослава Ріхтера) фестиваль носить вже 3 роки - музикант грав у стінах Кірхи і вніс величезний внесок в історію та розвиток музичної Одеси. Фестиваль створений для популяризації органної музики, взаємообміну та культурного діалогу.