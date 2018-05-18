В Україну повернулося «Біле братство»

В Україні активізувалися адепти "Білого братства" - секти, яка прогриміла на початку 1990-х на всю країну.

У соцмережах з'являються численні групи, де популяризують "творчість" Марії Деві Христос, повідомляють «Вести».

У групах учасники діляться книгами, віршами, кліпами і лекціями "наставниці Бога" на землі. А приховують свої імена під псевдонімами. Сторінки адептів рясніють "попередженнями" - небезпеку несе не тільки оформлення документів, але і банкомати, оскільки "сучасні нанотехнології можуть наносити невидимі оку лінії на тіло людини, а потім зчитувати їх на відстані".

Пропонують книги Преображенської і відомі інтернет-магазини. Наприклад, "Земний шлях Матері Світу" можна придбати за 118 грн. Щоправда, товар вони приймають тільки під замовлення - зможуть доставити через два тижні.

Зараз колишній лідер секти Марина Цвігун називає себе не Марією Деві Христос, а Вікторією Преображенською і проживає в Москві. Вона також отримала дипломом доктора філософії у галузі теології.

У своїх лекціях Преображенська лякає адептів "світовим злом" і підказує землянам "шлях порятунку".

"Настав час підготувати людство до явища антихриста, щоб зібрати ось це число і для планети підготувати нову трансформу, щоб планета знову могла в один момент перейти на новий рівень. Темні сили вигнали мене з моєї батьківщини, але я витримала, зібрала свої душі, які готові йти за мною", - говорить вона.

Ще у 2013 році Марина Цвігун вже під ім'ям Вікторії Преображенської влаштовувала виставки картин у Києві, відвідувачам яких роздавали буклети, у яких йшла мова про підготовку до кінця світу, необхідності створення "шостої раси, обраних Богом", а також про Сіріус.

Нагадаємо, що 25 років тому сотні тисяч людей, покинувши свої сім'ї і віддавши в дар квартири, повністю перейшли під вплив Марії Деві Христос. 10 листопада 1993 року члени "Білого братства" захопили Софію Київську і збиралися себе спалити. Марина Цвігун була засуджена до чотирьох років позбавлення волі. Екс-прокурор Віктор Шокін, який тоді вів справу "Білого братства", згадував, що у дуже багатьох адептів секти виявили психічні відхилення, а ось саму Цвігун визнали осудною.