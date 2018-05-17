Представники історико-краєзнавчих організацій Волинської області, адміністративним центром якої є місто Луцьк, б'ють на сполох: історичні пам'ятки руйнуються, осквернення могил поставлено на промислові рейки.

На Волині кістками розстріляних військовополонених штукатурили школу, повідомляє портал «Україна.ру».

Цей кричущий інцидент стався у місті Ковель Волинської області, неподалік від кордону з Волинською областю. Про нього розповів у своєму відеозверненні, опублікованому в середу, 16 травня, голова Волинської обласної організації ветеранів України Олександр Булавін.

«Чого тільки коштує ставлення до історії таборів військовополонених на Волині. Свіжий приклад виявлення розстрільних поховань у Ковельському кар'єрі, кістки з якого розвезли по всьому місту, ними ганебно штукатурили школи і житлові будинки», - заявив він.

Нагадаємо, що під Ковелем у 1942-44 роках існував табір військовополонених Stalag №301. Після війни спеціальна комісія знайшла під Ковелем 69 масових поховань, у яких перебувало понад 10 тисяч жертв нацистів.

Але минулого року до кар'єру прибув екскаватор, який і потривожив прах тисяч і тисяч невинно убієнних. Після того, як під шарами піску виявилися гори черепів і кісток, на місце прибули краєзнавці, історики, археологи. Потім сюди прибув виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму Сергій Швардовський, який справедливо вважав, що в кар'єрі знаходяться останки розстріляних єврейських дітей.

Еврейська громада наполягала на тому, що кар'єр треба засипати і влаштувати на ньому меморіал. Але замість цього влада почала гоніння на краєзнавців, істориків та громадських діячів, пише видання.

«Ми втомилися від свавілля чиновників і їх варварського ставлення до історії нашої країни. Ось ми протягом року неодноразово зверталися із цими кричущими фактами до поліції, прокуратури, міськради, облради. Зрештою губернатор на нашу вимогу створив комісію - але у ній усі ті, проти кого ми виступаємо», - розповів один з учасників пошукового руху.

Видання також зазначає, що землі кар'єрів давно роздані під забудову і здані в оренду бізнесменам, що добувають пісок, які, зачекавши трохи, продовжили свою справу, щоправда, намагаючись просівати пісок, позбавляючи його від великих кісток.

Цей пісок справно надходив і надходить на місцеві будівництва. За словами Булавіна, пісок із кістками застосовувався навіть при проведенні штукатурних робіт у ковельській середній школі.

«Прикрасили школу останками червоноармійця» - сумно констатував він.

До речі, влада Волині стирає пам'ять про трагедію не лише в Ковелі, але і в Луцьку, де була знесена синагога. А місце, де розташовувалося гетто - на вулиці Кафедральній, 13, весь час намагаються забудувати. Але краєзнавця обороняють його з останніх сил.