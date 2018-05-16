Вінницькі волонтери передали 15 тонн продуктів для вимушених переселенців у Святогірську лавру

Близько 15 тонн продуктів доставили днями для утримання 170 жінок і дітей вимушених переселенців, які проживають у Свято-Успенській Святогірській лаврі.

Це вже 15-й гуманітарний рейд, організований силами вінницьких волонтерів - подружжя Георгія і Людмили Толчевих. Цього разу до Святогірської лаври було доставлено 7 тонн картоплі, 2 тонни яблук, 2 тонни зерна, 1 тонна гороху і 3 тонни борошна, цукру, соняшникової олії і різної консервації, повідомляється на сайті лаври.

У зборі гуманітарної допомоги взяли участь парафіяни храмів Вінницької та Уманської єпархії УПЦ, жителі Умані та Жмеринки, фермери, козаки з козацького братства в Кіровоградській області, жителі с. Руське поле Закарпатської області, сестри Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря і братія Галайковського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря Вінницької єпархії.

Зараз у Святогірській лаврі на повному її утриманні проживають до 130 жінок і 37 дітей дошкільного та шкільного віку.