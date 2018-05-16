Працівники Львівської митниці передали музеям старовинні ікони, які намагались незаконно вивезти з країни

Працівники Львівської митниці передали музеям та релігійним закладам 36 предметів релігійного культу.

Серед них ікони, медальйони, плакати, датовані ХVIII - початком XX століття, повідомляється на сайті ДФС у Львівській області.

Зокрема, передано ікони із зображенням Христа, Богородиці, святих Миколая, Іоанна Хрестителя й інші.

Виготовлені вони в Україні, Польщі, Росії. Переважають ікони, написані олійними фарбами на дереві, багато з них мають метал оклад, гравіювання, плакати з бронзи (литво), медальйони зі срібла та білого металу. Найдавнішими і найціннішими є ікона Богородиці з Дитям, виготовлена в Україні у ХVIII ст. та образ преподобного Олександра Свірського 1794 року виготовленій у Росії.

Свого часу ці реліквії затримали при спробах незаконного переміщення через митний кордон України.

Тепер їх передають на постійне зберігання чотирьом музеям. Зокрема до Миколаївського обласного художнього музею імені В. Верещагіна передано 26 ікон.