На Львівщині за 1 млн гривень відреставрують дерев'яну церкву зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

На реставрацію церкви Зіслання Святого Духа, яка розташована у с. Потелич Жовківського району і входить до всесвітної спадщини ЮНЕСКО, у 2018 році виділять 1 млн гривень.

Про це повідомляє "Zaxid.net" з посиланням на місцеву газету "Прикордоння".

Дерев’яна церква Зіслання Святого Духа у Потеличі є пам’яткою архітектури національного значення. Вона одна із найстаріших деревяних сакральних споруд. Її збудували у 1502 році, у 2013 році її внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

У 2015 році в електрощиток храму влучила блискавка, внаслідок чого задимілася проводка, пошкодився стінопис пам'ятки архітектури.

Обласною програмою "Охорона і збереження культурної спадщини на 2016-2018 рр." було передбачено відновлення підвалин, вирівнювання деформації зрубу, влаштування фундаментів, гідроізоляції, заміну підлоги, консервацію розписів, реставрацію стін, столярки вікон та дверей. Торік за обласні кошти виготовили проектно-кошторисну документацію, а також відновили електромережу системи пожежогасіння та сигналізації.

Цю програму продовжили до 2020 року. В уточненому проекті на 2018 рік передбачено з обласного бюджету 1 млн грн на реставрацію церкви Зіслання Святого Духа у Потеличі.