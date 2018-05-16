У Мукачево священики зіграли у футбол з ветеранами АТО

Учора, 15 травня, на запрошення ветеранів АТО, 128-ї окремої механізованої бригади Мукачева, що діє при військовій частині А-1556, та з ініціативи голови Єпархіального відділу по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, протоієрея Ігоря Білака відбувся фубольний турнір.

Товариська футбольна зустріч, участь у якій взяло духовенство єпархії та ветерани АТО, відбулася в рамках вшанування Дня пам’яті і примирення та 73-ої річниці перемоги над нацизмом. Гра відбулася у спортзалі військової частини, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

Організатори повідомляють, що за результатами гри "перемогла дружба".