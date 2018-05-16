У Запорізькій області відбудеться велопробіг «Козацька Проща» до 1030-річчя Хрещення Русі

У Запорізькій області з 18 по 20 травня відбудеться VIII щорічний традиційний велопробіг «Козацька Проща», присвячений 1030-літтю Хрещення Русі.

Маршрут пролягатиме вздовж Каховського водосховища (вод річки Дніпро), у яких відбувалося Хрещення Русі, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Цього року велопаломникам належить подолати відстань у понад 150 км, проїхавши від Запоріжжя до села Велика Знам'янка, а далі - до міста Енергодар, минаючи місто Кам'янка–Дніпровська та прилеглі села.

Маршрут розпочнеться молебнем про подорожуючих у Свято-Покровському кафедральному соборі Запоріжжя о 7.30. Виїзд учасників о 8.00.

Бажаючі взяти участь повинні попередньо зареєструватися в організаторів (протодиякон Олег 093-797-85-47).